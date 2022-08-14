Телеведущая Маша Ефросинина после продолжительного пребывания за границей вернулась в Украину. Артистка уже показала, что ее обрадовало дома.

Украинские селебрити понемногу возвращается в Киев. Вслед за Надей Дорофеевой домой вернулась известная телеведущая Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram Маша сообщила радостную весть и показала видео, как она с аппетитом поедает сырники.

«Уважаемые домашние, украинские сырники, знали бы вы, сколько мне снились…», - призналась Ефросинина.

Отметим, что в марте Маша Ефросинина уехала вести благотворительный телемарафон в Польше и после этого в Украину не вернулась. Она жила в Германии с сыном и дочерью и не раз сообщала, что везти их в Киев страшно.

Украинцы обрадовались, когда узнали, что телеведущая вернулась на родину. Некоторых украинцев ее поступок вдохновил и они тоже решили собирать чемоданы.

"Машааааа! Я так ждала, что вы сообщите о своем возвращении. 💙💛 Не знаю почему, но для меня это было как маркер того, что МНЕ (подчеркиваю) можно возвращаться домой. Сама не знаю почему так? Плачу 🥹, пошла паковать чемоданы ! 🧳", "Боже, как я Вас понимаю!! 😍", "С возвращением домой 😍", "Маша, как же приятно видеть вас с улыбкой на лице, вам подходит лучше чем любая косметика❤️", "Нет ничего вкуснее наших сырников 💙💛", "Машенька, Вы так похудели. Надо есть, надо силы!! Приятного аппетита", "Снились....и прекрасно....Киев,это не Восток Украины!", - пишут в сети.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.