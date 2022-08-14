Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как встретила своего коллегу Владимира Ярославского во Франции.

Ольга Мартыновская сейчас находится в Европе.

Гуляя по улицам, она неожиданно встретила своего коллегу по проекту «Мастер Шеф» Владимира Ярославского. Мартыновская записала несколько шутливых "сториз" в Instagram, чтобы повеселить своих фолловеров.

«Ходят тут всякие, мужчина… украино-турысто», - говорит Ольга.

На что Ярославский ей ответил сначала по-французски, а потом перешел на украинский: «Я вас не знаю».

После этого два известных кулинара тепло принялись обниматься.

Отметим, что в Европе Ярославский вместе со своей звездной коллегой Ольгой Мартыновской организовывают благотворительные ужины в поддержку Украины.

В частности, они они занимаются подготовкой благотворительных ужинов в Париже.

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