Ольга Мартыновская сейчас находится в Европе.
Гуляя по улицам, она неожиданно встретила своего коллегу по проекту «Мастер Шеф» Владимира Ярославского. Мартыновская записала несколько шутливых "сториз" в Instagram, чтобы повеселить своих фолловеров.
«Ходят тут всякие, мужчина… украино-турысто», - говорит Ольга.
На что Ярославский ей ответил сначала по-французски, а потом перешел на украинский: «Я вас не знаю».
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После этого два известных кулинара тепло принялись обниматься.
Отметим, что в Европе Ярославский вместе со своей звездной коллегой Ольгой Мартыновской организовывают благотворительные ужины в поддержку Украины.
В частности, они они занимаются подготовкой благотворительных ужинов в Париже.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, что ее разгневало за границей: "Они до сих пор покупают это"
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" резко осадила жену "Холостяка" Добрынина, критиковавшую Европу