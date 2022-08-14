Как пишет Politeka.net, украинская актриса Ксения Мишина делится в Инстаграм новыми кадрами и часто рассказывает о планах на будущее. Также артистка стала более открыто говорить о жизни с единственным сыном и карьере.

В этот раз Мишина рассказала, как появилась на торжественной церемонии открытия в наряде от украинского бренда от дизайнера Валерии Ковальской).

«Я знаю точно, что каждая настоящая мечта обязательно осуществится! Сегодня в момент, когда сбывается еще одна моя мечта, я загадываю новую! Еще большую, еще ценнее!» — Написала Мишина в Стори.

Мишина отметила, что для Платона — это первый выход на красную дорожку.

«Мой красавчик. Первый его крутой опыт», — подписала кадры с сыном артистка.

До этого Ксения рассказала, как улетела заграницу вместе с сыном Платоном и теперь проводит время в новом для себя городе. не так давно Ксения вернулась домой и рассказала, что сначала было страшно возвращаться в Киев и она не знала, как отнесется ко всему сын.

Однако сейчас они спокойно путешетсвую по странам, бывают дома и Ксения даже начала рассказывать Платону о своих переживаниях.

Напомним, "Холостячка" Мишина назвала два совета, как оставаться молодым дольше.

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