Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая с начала войны вместе с коллективом активно гастролирует по европейских странам с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась на своей странице в Instagram необычным фото и рассказала о дальнейших планах группы.

На новой черно-белой фотографии Юлия запечатлена в окружении парней из своей группы, один из которых ее муж Валерий Бебко. Перед камерой певица появилась в черном наряде, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Санина рассказала о планах The Hardkiss на осень, а также призналась, когда они планируют вернуться к выступлениям в Украине: "Привет, друзья! Осенью мы планируем продолжать концерты в поддержку Украины! Нам интересно, где именно в Европе нас ждут больше всего? Напишите нам под этим постом. P.S. Мечтаем, как можно быстрее вернуться в гастрольную деятельность в Украине. И сделаем это сразу, как только это станет безопасно на 100% для наших зрителей".

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