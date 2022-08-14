Популярная певица Злата Огневич, которая стала второй "Холостячкой", решила показать на вечерних кадрах, чем обычно занимается.

Как передает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич поддерживает украинцев и ВСУ своими выступлениями, рассказывает о происходящем в стране, а также собирает и отправляет средства для помощи граждан. Не забывает артистка и о своей жизни, показывая изредка в Стори, как проходят ее будни.

«Сдаю нормативы, новое удовольствие – тренировки на улице. Очень нравится мое внутреннее состояние сейчас. Пытаюсь держать баланс и у меня начало получаться!» - высказалась Злата о своих тренировках.

Отметим, артистка также занимается своим питанием, контролирует режим и часто принимает витамины.

На днях произошло очень трогательное событие. В Международный день молодежи, который 12 августа Украина отмечает вместе со всем миром, Президент Украины наградил детей, уже ставших героями в военное время. Среди них – дочь погибшего офицера волынской 14-й бригады.

«Эти дети собирают деньги в поддержку ВСУ, проявляют такую ​​смелость, что даже не каждый взрослый на подобное способен 🙌🏼 Я поздравила Даниила Сергеева, родившегося в г.Мариуполь ❤️‍🩹 Его история поражает в самое сердечко!!!» - рассказала Злата.

Напомним, "Холостячка" Огневич в компании украинских красавцев похвасталась достижением

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