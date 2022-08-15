Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук решила рассказать о своих реальных буднях после возвбращения их отдыха. Несколько недель она провела вдали от дома вместе с сыновьями и близкими, поэтому показывала только кадры с курорта.
По возвращению домой Анна решила развеять беззаботный образ и напомнила: прежде всего она жена и мама двоих сыновей, а также у нее есть работа и личные дела. Поэтому никуда не оходится ее день без бытовых мелочей, среди которых приготовление вкусностей, присмотр за детьми и даже работа по дому.
Своих мужчин Анна балует сама,также нередко впечатляет украинцев вкусными рецептами, которыми покоряет супруга и малышей.
"Реальная жизнь: работаю целый день, убираю, складываю, стираю, готовлю" - говорит анна.
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Ранее на своей странице в Instagram артистка разместила видео, в котором подробно рассказала о проблемах медицинского обслуживания в курортах Карпат.
Во время отдыха в Буковеле старший сын звездной пары Глеб упал на металлическую пластину и разорвал себе колено. В местном медпункте врачи отказались бесплатно сказать Саливанчук, нужно ли будет зашивать рану, и выставили цену в 3,5 тысяч гривен. Анна вызвала "скорую".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.