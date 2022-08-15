Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео своего выступления, а в подписи к нему обратилась к пакистанскому народу.

В ролике можно увидеть, что Камалия выступила на приватной вечеринке для пакистанцев. На сцену она вышла в роскошном желтом платье с вышитым воротником и необычными рукавами. Ее длинные волосы распущены и элегантно уложены, а на лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Камалия обратилась к пакистанскому народу и поздравила его с праздником – Днем независимости. "Выражаю искреннюю любовь всем пакистанцам, празднующим 75-ю годовщину независимости. Цените свою независимость и желайте нам, украинцам, сохранить независимость от российской агрессии", - написала артистка.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию певицы: "Какая вы классная!", "Поздравляем с Днем Независимости", "Супер, Пакистан! С праздником!", "С праздником! Слава Украины", "С Праздником Пакистан. Несокрушимости духа и процветания", "Непревзойденная Камалия!", "Молодка, присоединяюсь к поздравлениям!", "Очаровательная".

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