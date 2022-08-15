Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны много выступал за границей в поддержку Украины, а теперь начал гастролировать по украинским городах, поделился кадрами, как его встречают зрители.

В своем Instagram Melovin поделился атмосферным видео, на котором показал свое выступление в одном из городов западной Украины. Как видно, на сцену артист вышел в стильном черном наряде, который дополнил широкой темной шляпой. Как видно, зал встретил певца и его команду очень тепло, на одной из песен зрители достали свои телефоны и включили фонарики, создав магическую атмосферу.

В подписи к публикации Melovin написал: "Друзья, это были три предположительно безумных концерта в прекрасных городах Украины — Черновцы, Львов и Трускавец! Благодарю каждого, кто разделил со мной и моей командой эти моменты! Я скучал!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артиста: "Невероятны все три концерта, совершенно разные. Но самый глубокий энергообмен был именно во Львове!", "И каждый из них особенный. Разделяем, хоть и на расстоянии", "Несмотря на то, что меня не было ни на одном из трех концертов, я благодарю тебя за твое сияние", "Обожаю. Верю, что когда-нибудь снова встретимся, мой неповторимый артист. Ты наполняешь невероятной энергетикой. Ты делишься со всем своим светом", "Мы очень скучали по твоим сольным концертам и по этой атмосфере".

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