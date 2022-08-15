Популярная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая много раз была участницей "Танців з зірками" и имеет свою танцевальную школу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео, в котором собрала самые яркие фото со своем мужем и посвятила свой пост годовщине из совместной жизни.

В ролике можно увидеть фотографии, от начала отношений Илоны и Ивана, и аж до рождения детей. Здесь можно увидеть, как танцовщица выглядела 13 лет, когда только познакомилась с будущим мужем. Также есть фотографии со свадьбы пары, и еще снимки, где Илона беременна.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Жизнь с тобой вот уже 13 лет подряд, из которых 8 официально. напоминает кино "Форсаж". Мы проходили разные стадии нашей жизни, и я не жалею не за каждую из них, потому что это опыт. Готова прожить еще все части заново. Благодарна тебе за наших детей, дом и дерево, которое уже пустило глубокие корни и постепенно вырастет в могучий дуб. Люблю тебя".

Напомним, Тринчер резко подняла тему беременности и показала провокативные кадры: "Мальчик, девочка?".

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