Популярный украинский шеф-повар, ресторатор и блогер Евгений Клопотенко, который был победителей шоу "Мастер Шеф", часто радует поклонников яркими и оригинальными публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен показал, как во Львове вместе с коллегами готовили и продавали людям альтернативу бургерам – паляныци с начинками.

Как видно на видео, готовили необычное блюдо прямо на улице, а там еще и дождь лил. Но даже погода не помешала львовянам выстроится в огромные очереди за необычным лакомством. В подписи к публикации Евгений рассказал, что за два дня паляныци попробовали более тысячи людей.

"Паляныци, которые мы сделали во Львове, отличаются от наших Франковских. Потому что здесь была у меня мысль, что делать украинские бургеры – это круто, конечно, но нужно свое. А паляныця – это уникально и по-украински. Вы такое тоже готовьте, ешьте, распространяйте или приходите к нам попробовать. Дать рецепт? Если вы будете распространять или брать в нашем бистро, то это даст толчок тому, чтобы такие паляныци продвигались дальше. В Украине и мире", - написал Клопотенко в подписи к видео.

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