Об этом Кличко сообщил лично.
"Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – сообщил Кличко в интервью изданию «Бабель» .
По его словам, развод – это желание обеих сторон.
«У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», – объяснил Кличко.
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Отвечая на вопрос, свободно ли сердце градоначальника столцы, Кличко ответил, что «оно занято Киевом».
Напомним, супруга Кличко Наталья уже давно живет в Германии.
Их трое детей – Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим – учатся в Великобритании.
Напомним, звезда "Танців зірками" показала редкие кадры с мужем.
Тем временем жена телеведущего Владимира Остапчука заговорила о чистке в своей жизни.
Также сообщалось, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала, какие у нее на самом деле будни дома.