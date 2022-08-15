Чемпион мира по боксу и мэр украинской столицы Виталий Кличко расстается с супругой, с которой был в браке с 1996 года.

Об этом Кличко сообщил лично.

"Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", – сообщил Кличко в интервью изданию «Бабель» .

По его словам, развод – это желание обеих сторон.

«У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», – объяснил Кличко.

Отвечая на вопрос, свободно ли сердце градоначальника столцы, Кличко ответил, что «оно занято Киевом».

Напомним, супруга Кличко Наталья уже давно живет в Германии.

Их трое детей – Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим – учатся в Великобритании.

Напомним, звезда "Танців зірками" показала редкие кадры с мужем.

Тем временем жена телеведущего Владимира Остапчука заговорила о чистке в своей жизни.

Также сообщалось, что жена продюсера "Квартал 95" рассказала, какие у нее на самом деле будни дома.