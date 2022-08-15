Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, вирішила показати свої реальні будні.

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук вирішила розповісти про свої реальні будні після повернення їхнього відпочинку. Кілька тижнів вона провела далеко від будинку разом із синами та близькими, тому показувала лише кадри з курорту.

Після повернення додому Ганна вирішила розвіяти безтурботний образ і нагадала: перш за все вона дружина та мама двох синів, а також має роботу та особисті справи. Тому нікуди не обходиться її день без побутових дрібниць, серед яких приготування смаколиків, нагляд за дітьми і навіть робота по дому.

Своїх чоловіків Анна балує сама, також нерідко вражає українців смачними рецептами, якими підкорює чоловіка та малюків.

"Реальне життя: працюю цілий день, прибираю, складаю, праю, готую" - каже Ганна.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.

Під час відпочинку у Буковелі старший син зіркової пари Гліб упав на металеву пластину та розірвав собі коліно. У місцевому медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану, і виставили ціну 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

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