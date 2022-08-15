Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з красунею Кристиною, яка нещодавно поїхала до Європи і поки що не планує додому. А у новій публікації Крістіна поділилася незвичайною публікацією.

"І справді, що в складних і критичних ситуаціях проходить «обнулення»...

Ще на початку війни один товариш сказав, що зараз буде таке чищення, яке ми й не очікували… так і відбувається…

Чищення думок, чищення людей, зміна оточення, зміна пріоритетів, зміна цілей, таке собі тотальне прибирання в душі (підкреслення «і»)…

Але знаєте, що найголовніше, що це все - наш шлях і наш досвід, тому приймаємо все гідно і міцно стоїмо на двох ногах! Головне точно буде з нами – наші люди, кохання, щоправда, порядність, повага, щирість – повернемось до базових настроїв, так би мовити…", - написала Христина.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Люблю тебе, прекрасна душа", "Ви нас до чогось готуєте, у Вас особиста драма!?"

Нагадаємо, відпочинок дружини Остапчука став упоперек горла, реакція Гірника пішла негайно.

Також Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука потрапила під шквал критики, Гірник відповіла хейтерам

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука відповіла хейтерам, які пройшлися нею через відпустку в Європі.



