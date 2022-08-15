Блогер и экс-звезда шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков рассказал в социальной сети Инстаграм, как ему обычно угрожают россияне и как безцеремонно себя ведут. Причем агрессивному поведению и угрозам он даже не удивился.
Так, в социальной сети Бедняков показал, как ему в соцсетях угрожают россияне, и судя по ответам – это уже не в первый раз, ведь ведущий уже много раз критиковал россиян и их хамоватое поведение.
Андрей показал, как россиянка писала ему: "Чтобы ты, бандеровец, от голода сдох".
"Так что "если я сдохну от голода" – сам виноват. Меня предупреждали", – с сарказмом ответил ведущий.
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Также Андрей Бедняков объяснил, чем украинцы существенно отличаются от россиян.
"Так вот: страна, которая сейчас напала на Украину (это Россия, вдруг кто забыл) так же хочет, чтобы все продолжали говорить на одном языке. А те, кто "культурно ассимилировался" – нацисты!
Но, к сожалению, власти России никак не могут понять, что страна, которую она хочет воспроизвести, уже давно в прошлом... а та страна, куда в свое время выехали эмигранты, почему-то по-прежнему на два шага впереди…", – написал ведущий.
Напомним, Бедняков из "Орла и решки" рассказал о трагедии в семье: "Я в жизни столько не плакал"
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