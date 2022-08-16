Знаменитая актриса Ольга Сумская решила показать, в каких условиях украинские защитники спасают людей и находятся каждый день.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная 55-летняя украинская актриса театра и кино, которая поддерживает украинцев в борьбе против окуупантов и также занимается волнтерством с супругом. Ольга часто освещает ситуацию в социальной сети и рассказывает о себе.

Как рассказала Сумская, на новом видео людей прямо под обстрелами вывозит группа местных полицейских "Белый ангел". Они объединились и ездят в прифронтовые города и поселки, где спасают гражданских.

"Впечатляющие кадры спасения под обстрелами… Эвакуация из Марьинки… Людей вывозит "Белый ангел" – группа местных полицейских, которые ездят в прифронтовые города и поселки…" – подписала видео Сумская.

«Как больно ... за что? 😢😢💔💔 россия-страна террорист! Срочно изолировать от всего мира! Нашим ребятам спасибо!!💙💛Они герои!!; Без слез не могу смотреть 😢; Господь, сохрани всех людей .🙏🏻; Наши полицейские – лучшие! Молодцы! Героям Слава!💙💛; Орки и бучи!! Что натворили с людьми и страной!! Мерзость!!; Сердце разрывается, самих вывозили из оккупации. Дай Бог здоровье всем( животных всех очень жаль» - отвечают в сети.

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