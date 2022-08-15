Телеведущая Маша Ефросинина, которая еще недавно устроила скандал из-за нежелания говорить на родном языке, высмеяла россиян.

Мария Ефросинина вместе с Олей Поляковой громко заявила, что не готова говорить на украинском языке, хоть является именно украинской ведущей уже много лет. Более того, она оправдалась, что недовольство грждан по этому поводу - это едва ли не раскол страны, ведь они знаменитые звезды и якобы это спланированная акция.

В этот раз Ефросинина посмеялась над нелепыми высказываниями россиян:

«Новая версия причин взрывов на аэродроме в Крыму» - прокомментировала Ефросинина нелепые высказывания.

«Уважаемые украинские военные- прекратите приписывать себе подвиги! Перегрелись и сдетонировали! А не вот эти вот ваши ракеты.

И Крейсер «Москва» промок и утонул. Самолеты падают, потому что они тяжелее воздуха. Российские солдаты гибнут, потому что люди смертны» - высказались также украинцы в ответ на бредовые высказывания.

Мы также писали, украинские селебрити понемногу возвращается в Киев. Вслед за Надей Дорофеевой домой вернулась известная телеведущая Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram Маша сообщила радостную весть и показала видео, как она с аппетитом поедает сырники.

«Уважаемые домашние, украинские сырники, знали бы вы, сколько мне снились…», - призналась Ефросинина.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.