Во время вторжения российские оккупанты жили на даче украинского музыканта Олега Скрипки, которая находится в Бучи. Артист рассказал в интервью изданию Ukrayina.pl, чтороссияне ворвались в его дом и обокрали.

Музыкант отметил, что благодаря "русскому миру" соседние дома также были ограблены и разрушены. Олег Скрипка считает, что в его даче были российские офицеры, ведь в доме остались карты Киевской области, а еще шахматы, которые они где-то украли.

"Орки-мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Вломились, загадали и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные", — рассказал артист.

В доме знаменитости, прямо в постели, оккупанты оставили неприятный "сюрприз" – недопитую бутылку водки.

"Ни унитазы, ни стиральную машину у меня не украли. Оставили и картины, очевидно, не имевшие для них никакой ценности. А больше ничего там не было. Я ведь человек творческий... Думаю, оккупантам пришлось очень быстро оттуда убегать, ведь оставили полбутылки водки. Причем распивали ее прямо в моей кровати. Говорю, это все досадно и неприятно", – поделился Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка рассказал, как чудом не пострадал во время обстрела в Виннице.

Как сообщала Politeka, многодетный Олег Скрипка удивил откровениями о семейной жизни.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка заявил, что все еще ждет украиноязычную версию «Вечеров на хуторе близ Диканьки».