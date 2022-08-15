Макс Барских сообщил, что прошел изучение военного дела, но Тарас Тополя отнесся к этому весьма скептично.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя с коллегами служит парамедиком ВСУ в 130-м батальоне территориальной обороны Киева. Сейчас он находится в Харьковской области, оказывает раненым бойцам первую помощь и вывозит их для дальнейшего лечения.

В интервью журналистке Янине Соколовой он скептическ отреагировал на новость о том, что певец Макс Барских тоже служит в ВСУ.

Янина Соколова во время разговора подчеркнула, что например, Макс Барских сейчас служит в ВСУ, но лидер группы "Антитіла" решил переспросить.

"А где Макс Барских служит? Где же он служит? Знаю, что Саша Положинский, Виталий Кириченко служит. Мне интересно, а где Барских? Не в США ли он случайно?" – скептически отреагировал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Стоит отметить, что до нападения рф на Украину Макс Барских строил карьеру в том числе в россии. После вторжения российских оккупантов певец осудил агрессию рф и запретил любое использование своей музыки в рф.

В апреле Макс Барских в интервью Vogue заявил, что присоединился к ВСУ, прошел учения и стал ответственным за снабжение батальона под Киевом.

Напомним, что Макс Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.

Как сообщала Politeka, Макс Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.