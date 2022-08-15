Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя с коллегами служит парамедиком ВСУ в 130-м батальоне территориальной обороны Киева. Сейчас он находится в Харьковской области, оказывает раненым бойцам первую помощь и вывозит их для дальнейшего лечения.
В интервью журналистке Янине Соколовой он скептическ отреагировал на новость о том, что певец Макс Барских тоже служит в ВСУ.
Янина Соколова во время разговора подчеркнула, что например, Макс Барских сейчас служит в ВСУ, но лидер группы "Антитіла" решил переспросить.
"А где Макс Барских служит? Где же он служит? Знаю, что Саша Положинский, Виталий Кириченко служит. Мне интересно, а где Барских? Не в США ли он случайно?" – скептически отреагировал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
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Стоит отметить, что до нападения рф на Украину Макс Барских строил карьеру в том числе в россии. После вторжения российских оккупантов певец осудил агрессию рф и запретил любое использование своей музыки в рф.
В апреле Макс Барских в интервью Vogue заявил, что присоединился к ВСУ, прошел учения и стал ответственным за снабжение батальона под Киевом.
Напомним, что Макс Барских показал всему миру силу ВСУ и мужество украинцев.
Как сообщала Politeka, Макс Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.