Для Олега Скрипки до сих пор остается загадкой, почему ракеты попали именно в то место и в тот момент, когда музыканты должны были встретиться с организатором.

14 июля Олег Скрипка со своей группой должен выступать в Виннице с благотворительным концертом в заведении, расположенном рядом с домом офицеров и домом быта "Юбилейный". Именно тгда россияне ударили по центру города ракетами.

Артист рассказал об этом в интервью изданию Ukrayina.pl.

Певец Олег Скрипка признался, что спешил на встречу с организаторами, но опаздывал на 10 минут. Решил позвонить, чтобы предупредить, но трубку уже никто не брал. Тогда он еще не знал, что ракетный удар был по центру города, где он должен был выступать.

"Это вообще мистическая история. Прилет произошел возле клуба, в котором должно было состояться наше выступление. Это заведение — под землей, именно туда побежали люди, когда началась бомбардировка...", - поделился деталями музыкант Олег Скрипка.

Певец добавил, что для него до сих пор остается загадкой, почему ракеты попали именно в то место и в тот момент, когда музыканты должны были встретиться с организатором.

"Его ранило, но, слава Богу, быстро прооперировали. Сейчас он еще в коляске, но может разговаривать и готов снова вести наш художественный фронт", - добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка рассказал, как чудом не пострадал во время обстрела в Виннице.

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