Известная певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая во время войны вместе с коллективом начала активно гастролировать за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила эмоциональные кадры со своего масштабного гастрольного тура.

На новых фотографиях можно увидеть, что фаворитов Евровидения Go-A встречали очень тепло и радостно во всех городах, где они выступали. Зрители общались с артистами, много обнимались, подпевали и танцевали все вместе.

В подписи к публикации Павленко рассказала, что за первую часть гастрольного тура они с Go-A побывали в 13 разных странах и дали 16 больших концертов. По словам певицы, большую часть времени при этом они живут и работают в Украине, поэтому каждый раз они преодолевают сотни километров и переживают много событий в дороге.

"Ибо все это имеет смысл только тогда, когда вы приходите к нам и приносите нам свою любовь и всеобъемлющую поддержку. Мы консервируем в памяти сотни событий и геолокаций, но самым ценным воспоминанием из каждого концерта все равно вы – люди, которые танцуют, обнимают, понимают нас с первой ноты и для которых тоже не существует ничего ценнее свободы. Мы счастливы, что вы у нас есть. Ибо наша сила в единении. Потому что, когда мы вместе, мы непобедимы", - написала Катя.

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