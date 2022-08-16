Украинская ведущая Маша Ефросинина похвасталась, как веселится в Карпатах спустя несколько месяцев жизни вдали от дома.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая часто рассказывает в Инстаграм о том, как помогает украинцам, чем занимается и как много всего сейчас сейчас происходит в стране.

Из Украины она выезжала ради безопасности детей, ведь они волновались, когда слышали тревоги. Приче после этого Ефросинина не была дома месяцами и только сейчас вернулась и начала хвастаться, как отдыхает.

«Украина действует на меня волшебно! 💙» - говорит Ефросинина под кадрами. Она показала ,как преображается на курорте.

«Прекрасные колени и ножки 😘; Расцвела 💓😍; Точно! В эмиграции не было желания даже красить губы 🤪…; Холодно в Карпатах у нас сейчас! 😌⛈️; Как можно быть такой красивой 😍; А еще магическая и мощная сила Карпат❤; Непревзойденная😍; Да! Невозможно оторвать глаз от стройных ножек!; Очень хорошая😍», - отвечают в сети.

Ранее Ефросинина посмеялась над нелепыми высказываниями россиян:

«Новая версия причин взрывов на аэродроме в Крыму» - прокомментировала Ефросинина нелепые высказывания.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.