Телеведущий и актер "Дизель Студио" Дмитрий Танкович, родом из Беларуси, долгое время живет и строит карьеру в Украине. В Буче Киевской области он имеет дом, именно в него влезли российские оккупанты. В интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube он рассказал, что российские войска вынесли из его дома.

"Мы ж не понимали: стоит дом, не стоит, прилетела сюда мина или снаряд, или нет. Ну, просто, связи уже как таковой не было. Но потом я приехал: вижу, дом стоит, вижу, стекла разбиты. Понятно, что товарищи искали что-то необычное, пытались стать ближе к 21 веку", - рассказал актер.

Дмитрий Танкович не скрывает, что другие дома пострадали намного сильнее, поэтому радуется, что у него из дома практически ничего не вынесли. В частности, самым драгоценным, что унесли захватчики стал винчестер. На нем были семейные фото актера. Эту кражу он назвал очень досадной.

"В силу того, что мы не коллекционируем яйца "Фаберже", у нас нет дорогих золотых украшений или картин, купленных на аукционе... У нас просто хороший ремонт, но чего-то дорого нет. Обидно за винчестер, на котором были фотки. Вот это само обидное. А все остальное – наживное дело", – признался Дмитрий Танкович.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.