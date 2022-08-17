Даша Ульянова, которая стала победительницей одного из сезонов "Холостяка", неожиданно рассказала о своих новых отношениях.

Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" в одном из сезонов, запомнилась многим после проекта. В особенности ее скандальное расставание с главным героем проекта Максом Михайлюком, так как мужчина имел с кем-то тестные отношения еще на съемках.

Впрочем, после этого Макс нашел свою возлюбленную и сейчас вместе с ней в счастливом браке воспитывает дочь. А Даша недавно заявила, что начала новые отношения. После проекта девушка ни разу не показывала своих избранников, не говорила о них и не раскрывала планы на будущее.

В этот раз она сказала, что не только состоит в отношениях, но уже и живет вместе с таинственным избранником.

«Сегодня был день домохозяйки. Закупки продуктов, приготовления еды, уборка. Может показаться странным, но мне нравится семейная жизнь» - говорит Даша в Инстаграм.

Ранее Даша рассказала, как повлияла на ее жизнь активная гимнастика, девушка является мастером спорта и не раз завоевывала различные медали на выступлениях.

«А старость – это когда после проезженных 1000 км не можешь встать с постели. Или же причиной может быть результат вот этих издевательств в детстве. Поэтому, мамочки, подумайте. Я вас умоляю!» - высказалась Даша.

Напомним, "Похожа на итальянку": Юля "Зайка" из "Холостяка" в нескромном платье засветилась за границей.

Как сообщала Politeka, "Научите меня": Каминская из "НеАнгелов" столкнулась с неожиданной проблемой за границей.

Также Politeka писала, что "Каждая встреча с вами…": Могилевская пригласила всех украинцев на свой день рождения, видео.