История произошла в Майами (США), где выступала украинская исполнительница Ирина Билык, сообщил украинский телеведущий Слава Демин в своем новом выпуске «Слава про».

"Именно там выступала наша крутая легенда и дива Ирина Билык", - рассказал ведущий.

По словам Демина, на сцену к певице вышла мама российской артистки Наташи Королевой.

«Помните ее? Эта та, у которой муж трясет яйками в трусишках перед богатыми тетями», - объяснил телеведущий.

Когда женщина поднялась к артистке на сцену, Билык ей публично сказала: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался г*вном…".

После этого зал взорвался овациями, а мама Наташи Королевой Людмила Порывай, которая долгое время живет в США, жестами дала понять, что всем сердцем поддерживает слова Ирины Билык.

Как известно, Наташа Королева, которая родом из Украины и сейчас проживает в России, вообще о войне молчит, а ее муж, стриптизер Тарзан, активно поддерживает Путина и армию России. К примеру, после зверств, которые оккупанты совершили в Буче, Тарзан записал видеообращение, в котором заявил, что "это ваши методы, нацистские, фашистские методы, никогда российский солдат не запятнается такой грязью".

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