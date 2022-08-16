Известный украинский актер, звезда "Кріпосної" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, объявивший о разводе с женой Тиной Антоненко, прокомментировал в интервью для "ЖВЛ" разрыв. В июле 2022 года Тарас и Тина должны были праздновать годовщину супружеской жизни, но не сложилось и в июне они заявили о разрыве.

"Мне вообще не хочеться комментировать это из-за большого уважения и любови к Тиночке. Да и не хочеться радовать всех этих диванных критиков, чтобы они радовались. Странные, какие-то ощущения, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это все неприятно, это все еще трудно. Просто должно пройти время", - отметил Тарас Цимбалюк.

Он добавил, что нет такого способа, каким-бы актер сумел бы выключить все эмоции и притупить боль. При этом артист признался, что еще не готов к новым отношениям.

"Я все еще люблю свою Тину и новых отношений мне не нужно... Нам лучше пока не видиться", - рассказал Тарас Цимбалюк.

Что касатеся Тины Антоненко, то она никак не комментирует разрыв с Тарасом. Хотя на ее странице появился пост, в котором девушка подчеркнула, что "война - это испытание для отношений, которое могут пройти не все пары".

Напомним, что Цимбалюк из "Кріпосної" впервые разразился откровениями о разводе.

Как сообщала Politeka, Цимбалюк из "Крепостной" назвал украинку, в которой разочаровался.

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