Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостяка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото, а в подписи к нему рассказала о необычной благотворительной акции.

На новой фотографии Злата запечатлены в элегантной позе и с милой улыбкой на лице. Перед камерой она появилась в стильном темно-синем платье интересного фасона с пышными рукавами и вырезом на подоле. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и хрупкие плечи артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Огневич рассказала о новой благотворительной акции, к которой присоединилась, а также обратилась к поклонникам: "Женская сила и солидарность, поддержка и помощь. Всегда. Вот что должно быть между нами, девушками. Ну и секреты, конечно, куда без них. Хотя, сейчас речь пойдет о том, что больше не секрет. Мы долгое время готовили благотворительный проект с партнерами, а теперь я могу рассказать и пригласить вас принять в нем участие.

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