Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала, с кем провела теплый и душевный вечер после возвращения в Украину.

Как пишет Politeka.net, блогерка и победительница 11 сезона реалити-шоу Холостяк Анна Богдан рассталась с Михаилом Заливако в самый разгар войны.

Тяжелый разрыв и ужас, который принес в Украину российский оккупант, истощили девушку, и она приняла решение отправиться в путешествие. Сперва Богдан поехала в Хорватию, после этого перебралась в Великобританию, но совсем недавно блогерша вернулась в Украину.

Сейчас она старается рассказывать о самых разнях мелочах в своей жизни, но не говорит о том, что происходит в личных отношениях .

В Instagram-сторис Анна Богдан показала, с кем провела один из вечеров после того, как вернулась в Киев.

Для встречи бывшая возлюбленная Заливако оделась в простую и комфортную одежду. На ней были надеты черные велосипедки, футболка и кепка. На ноги она обула зеленые шлепанцы.

На втором фото Анна показала, с кем провела вечер. Она попозировала с брюнеткой во всем белом. Девушки обнялись.

«А вот эта красотка. Спасибо за теплый и душевный вечер», - написала Анна.

Напомним, “Холостяк“ Заливако после расставания с Богдан впервые показался с девушкой

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