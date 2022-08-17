В США живет мама Тараса Тополи, которая уже давно строит там жизнь со своим нынешнем мужем Алексом. Певица Alyosha рассказала, что адаптация детей в новой стране проходит тяжело.

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тараса Тополю, вступили в тероборону. Его жена Alyosha вместе с детьми спустя две недели после начала вторжения переехала в США.

В интервью для "ЖВЛ" певица сообщила, как восприняла решение мужа вступить в ВСУ и рассказала о жизни за границей.

Артистка заявила, что поняла решение Тараса и призналась, что сама очень хотела вступить в тероборону. Но трое детей ее остановили. Как рассказала Alyosha, первое время она вместе с детьми находилась во Львовской области, но когда стало понятно, что безопасных мест в Украине нет - решила уезжать за границу. А именно в США.

В США живет мама Тараса, которая уже давно строит там жизнь со своим нынешнем мужем Алексом. Адаптация детей в новой стране проходит тяжело.

"Тяжело было с самого начала, когда они начали ходить в школу. Я старалась возить их в зоопарки, музеи и на другие активности, чтобы им стало легче", - призналась Alyosha.

Певица добавила, что ей тоже было совсем непросто, но помогали мама Тараса, его тетя и отчим. Потому она благодарна за их поддержку. Прошел месяц и певица стала давать благотворительные концерты, но детям было трудно пояснить, почему она уезжает. Но еще труднее было выходить на сцену после того, как выяснилась правда о зверствах россиян в Киевской облсти.

"Я не могла тогда петь. Я выходила на сцену, я хрипела, шипела. У меня просто такой ком в горле стоял... я как мать, когда видела все эти фото и слышала истории... просто все это не вкладывалось в голове", - добавила Alyosha.

Напомним, что Alyosha нашлась кого раскритиковать за беспечность во время воздушных тревог.

Как сообщала Politeka, Alyosha призналась в семейной драме, в опасности оказались родственники певицы.

Также Politeka писала, что Alyosha вспомнила о долгожданной встрече с Тарасом Тополей.