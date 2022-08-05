Тарас Тополь не відмовляв її від приїзду в Україну. Він також сумував за дружиною і хотів її побачити.

Українська співачка Alyosha (Олена Тополя) вже не могла терпіти розлуку з чоловіком - музикантом та солістом гурту "Антітіла". Тому нещодавно приїжджала до України з-за кордону, де тимчасово мешкає з дітьми. Деталями вона поділилася в інтерв'ю "24 Каналу" .

"У мене просто "зривало дах", бо дуже скучила. Хотіла побачити його, обійняти, поговорити. Хотіла побачити батьків, братів. У мене був тиждень, але 4 дні провела у дорозі, бо добиратися дуже важко. У Києві провела повних 4 дні", - розповіла Alyosha.

Alyosha додала, що Тарас Тополя не відмовляв її від приїзду до України. Він також сумував за дружиною і хотів її побачити, тому відпросився з фронту на 4 дні, щоб побачитися з нею.

Співачка також додала, що відстань ніяк не вплинула на стосунки у подружжя. Більше того, вона навіть рада, що живе у такий час.

"Ми як сильно любили один одного, так і любимо. Як берегли наших дітей, так і бережемо, і безмежно любимо їх. І подальші плани – це все залишається в наших мріях. Звичайно, приходить певне усвідомлення. Без цього побутового життя ще глибше усвідомлюємо цей світ. Наскільки він щасливий і жорстокий, красивий і жахливий", - додала Alyosha .

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.