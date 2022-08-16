Как сообщает Politeka.net, известный украинский тренер из шоу "Зважені та щасливі" и мотиватор Анита Луценко после вторжения рф в Украину выехала в Великобретанию. Потому ее дочери придется пойти в школу за границей.
На своей странице в Инстаграм она рассказала, будет ли возвращаться назад в Украину.
Знаменитый тренер призналась, что не планирует оставаться за границей навсегда. Да и строить свою жизнь в Великобритании не хочет, ее приезд сюда лишь вынужденный шаг. При этом Анита Луценко не спешит возвращаться в Украину, ведь ей страшно.
"Ни на секунду не было мыслей навсегда оставаться за границей... Страшно + Мия пошла в школу + я уже 3-4 года работаю онлайн только, без телевидения и лекций", - добавила спортсменка и отметила, что дочь тоже мечтает вернуться.
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Тренер из шоу "Зважені та щасливі" и мотиватор Анита Луценко также призналась, что очень скучает по довоенной жизни, хочет вернуться в Украину, но скорее всего, когда завершится война. Она, как и все украинцы, стремится, чтобы все было как прежде: стабильно и понятно, классно и удобно.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" впечатлила ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.