Из-за войны известный украинский тренер из шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко вместе с дочерью уехала в Великобританию.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский тренер из шоу "Зважені та щасливі" и мотиватор Анита Луценко после вторжения рф в Украину выехала в Великобретанию. Потому ее дочери придется пойти в школу за границей.

На своей странице в Инстаграм она рассказала, будет ли возвращаться назад в Украину.

Знаменитый тренер призналась, что не планирует оставаться за границей навсегда. Да и строить свою жизнь в Великобритании не хочет, ее приезд сюда лишь вынужденный шаг. При этом Анита Луценко не спешит возвращаться в Украину, ведь ей страшно.

"Ни на секунду не было мыслей навсегда оставаться за границей... Страшно + Мия пошла в школу + я уже 3-4 года работаю онлайн только, без телевидения и лекций", - добавила спортсменка и отметила, что дочь тоже мечтает вернуться.

Тренер из шоу "Зважені та щасливі" и мотиватор Анита Луценко также призналась, что очень скучает по довоенной жизни, хочет вернуться в Украину, но скорее всего, когда завершится война. Она, как и все украинцы, стремится, чтобы все было как прежде: стабильно и понятно, классно и удобно.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" впечатлила ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.