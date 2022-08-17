Популярная украинская певица, модель и звезда Playboy Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве и примкнула к волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис необычным кадром из раздевалки и рассказала о своем настроении.

Как видно на новой фотографии, Даша запечатлела себя на телефон в раздевалке магазина, она стоит в кокетливой позе. Перед камерой певица появилась в элегантном и весьма скромном черном платье, которое идеально село по фигуре, подчеркивая стройность. Свой образ модель дополнила стильными туфельками, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж.

"Настроение "цаца", - коротко подписала фотографию в сторис Даша.

Отметим, ранее мы писали, что Даша Астафьева оказалась в объятиях своего любимчика – юмориста и блогера Алексея Дурнева. Даша и Алексей дружат довольно давно, он много раз снимал певицу в своих ютуб-шоу, они всегда весело проводят время. Похоже, эта парочка снова встретилась на съемках. Артистка опубликовала в своих инста-сторис кадры, на которых они позируют с Алексеем.

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