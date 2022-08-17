Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Звезда прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где исполнила свою песню "Свята", впечатлив даже Настю Каменских. Сейчас группа KAZKA очень успешная и их клипы на Ютубе собирают десятки и сотни миллионов просмотров. А недавно коллектив решил ехать на фестиваль Sziget, где выступили и российские исполнители, но это не смутило Александру.
Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своей музыкой, но и личными кадрами. А в этот раз Александра решила ответить на вопрос фаната.
"Топ 5 любимых украинских артистов?", - спросил фанат.
"TVORCHI, LATEXFAUNA, Alina Pash, The Hardkiss, To Eternity", - написала в ответ Александра.
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Напомним, KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские
А еще Politeka сообщала, что украинцы раскритиковали артистов, которые приехали с россиянами на фестиваль Sziget, KAZKA не сдержалась
Также Politeka писала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA устроила горячую фотосессию на тюках соломы