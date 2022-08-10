Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Знаменитость прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где спела песню "Свята", после чего о певице заговорила вся Украина. Теперь Александра успешная артистка, которая с группой выпустила несколько альбомов, а клипы коллектива собирают десятки и сотни миллионов просмотров на Ютубе. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Зарицкая поделилась селфи, где позировала на заднем сиденье автомобиля. Звезда была в наряде с вырезом и шляпке.

Стоит отметить, что Зарицкая, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Звезда сразу после 24 февраля отправилась в Европу, где собирает деньги на благотворительных концертах для поддержки Украины.

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