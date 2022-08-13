Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая обратилась к украинцам, которые критикуют украинских звезд из-за поездки на Sziget, где будут выступать и российские артисты.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица и солистка группы KAZKA. Певица прославилась благодаря "Х-Фактору", где спела свой хит "Свята", впечатлив даже Настю Каменских. Теперь KAZKA успешный украинский коллектив, клипы которого собирают десятки и сотни миллионов просмотров. А после начала войны Зарицкая отправилась покорять Европу, собирая деньги на благотворительных концертах для Украины. Не забывает Александра и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Зарицкая решила затронуть важную тему в своих сторис.

"Колонка: отстаньте от украинских артистов, которые выступают на Sziget 2022", - было написано в публикации.

Также были добавлены несколько комментариев недовольных украинцев:

"Заключение: коллективов с четкой гражданской позицией мало... Очень грустно... Уроды", "Черт, у меня так горит по отношению этого Зигета, тред", "Принципы на хлеб не намажешь... Бизнес... Рынок", "Postman :( Ибо теперь и Пятое измерение вычеркивать :(".

"Давайте изучать всю информацию, и не будет бездумным стадом. Инфа в нашем последнем посте", - написала Зарицкая в сторис.

Напомним, солистку KAZKA Зарицкую после очередного концерта разнесли по полной

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