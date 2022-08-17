Дмитрий Танкович заявил, что россияне, которые поддерживают политику владимира путина, рано или поздно одумаются и все поймут, как в свое время это сделали немцы.

Белорусский и украинский актер, звезда "Дизель Шоу" Дмитрий Танкович очень сильно посорился со своими коллегами из рф, с которыми играл в "КВН". Как он признался в интервью для "БЕЛСАТ LIFE" на YouTube многие из них пытались убедить его, чтобы он бежал из Украины, ведь тут якобы проживают нацисты и "бандеровцы".

Комик принял решение, многих из них заблокировать в соцсетях, поскольку он понял: достучаться к этим людям невозможно, их мозги промыла кремлевская пропаганда и правды они не видят.

"Они не понимают. Они мне рассказывают про Бандеру, про нацистов. Я им говорю: "Ребята, смотрите. Откройте программу от 23 числа, где я на российском языке концерт веду, номера играю. Какие нацисты? Вы о чем?" Ты ничего не понимаешь – мы вас освободим!" – передал актер Дмитрий Танкович разговор с бывшими знакомыми и друзьями.

Дмитрий Танкович также предположил, что это может быть не только следствием российской пропаганды.

"Возможно, это национальная русская идея. Выглядит, как фашисты говорят: мы идем вас, фашистов, уничтожать. Не важно, Степана Бандеру в Украине чтят или кто-то может сказать "москаляку на гилляку": "Какая разница? Это что, повод для войны? Нет!", – заявил актер.

Напомним, что Дмитрий Танкович раскрыл секрет фирменного салата на Новый год.

Как сообщала Politeka, Танкович впечатлил кадрами с красоткой-женой и дочерью в бассейне.

Также Politeka писала, что Танкович пострадал в первый же день отпуска с семьей.