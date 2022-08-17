Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостяка", сразу обозначила, что подедрживает украинцев и планирует множество концертов для помощи ВСУ. Также звезда засудила тех, кто до сих пор слушает российские песни и поддерживает агрессию оккупантов.

«Исконно русская забава, воровать и выдавать за свое. 🤮🤦‍♂️ В моем родном Крыму звучит моя «Зозуля» на русском языке в исполнении двух лярв, которые и не думают о законах и авторских правах…, хотя о чем я пишу, какие ПРАВА могут быть у граждан России. Простите, но меня тошнит. 🤢

Кстати, «певицы» такие бестолковые, что поют под минус с моим голосом на беках. Стыдно, досадно, но чего еще ждать от болотян? 💙 Крым, надеюсь очень, что в скором времени ЗОЗУЛЯ прозвучит на Дне Освобождения Крыма по всем волшебным городам полуострова 🙌🥺» - высказалась на эмоциях Злата.

В сети ответили и поклонники, и коллеги звезды:

«Ахахахаха куку😂; ОМГ 😂 это жесть; герб рашки вживую -две тупые курицы!!!; Ужас🤬 Злата не парьтесь, Вы им еще свои песни в украинском Крыму споете😍; Рубрика: Боже какое кончено...🤮🤮🤮; Это ужас просто, нация-деградация🤮; Испанский стыд! Какая жесть 🤯🤬».

Напомним, "Судьба подарила": Онуфрийчук из "Танців з зірками" поделилась романтичными кадрами с мужем-миллионером.

Как сообщала Politeka, "Я боялся, что…": Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о вынужденном переезде, и как строил жизнь с нуля.

Также Politeka писала, что "Как трогательно": Дорофеева удивила необычным исполнением своего украинского хита, видео.