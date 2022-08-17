Юная дочь популярной украинской актрисы Ольги Сумской Анна, которая родилась во втором браке артистки с актером Виталием Борисюком, поделилась на своей странице в Instagram очаровательными и весьма нескромным фото.

Как видно, на новой фотографии 19-летняя Анна запечатлена на пляже, она сидит в борде для плавания. Перед камерой будущая актриса появилась в нежно-голубом купальнике, который красиво подчеркнул ее стройную девичью фигуру. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице нет макияжа, только очки на глазах.

В подписи к публикации Анна Борисюк написала: "Це смішно: вірити в чортів, В якихось мавок, лісовиків! Учитель в школі нам казав, Що інший світ тепер настав, Що слід по відьмах, по чортах Лишився тільки у казках...".

Одной из первых прокомментировала фото дочери Ольга Сумская, которая шутливо написала: "Ой, нене". "Красотка", "Звезда", "Красивая", - пишут другие пользователи.

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