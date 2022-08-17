Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая была победительницей шоу "Холостяк" и стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость опубликовала жаркое фото с отдыха в Турции, куда отправилась вместе с маленьким сыном, пока муж на работе и не может выехать из страны.

На новой фотографии Даша запечатлена прямо в море, она лежит на поверхности воды на спине, заняв соблазнительную позу. Перед камерой блогерша появилась в черном микро-купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Мир меня ловил и не поймал". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Даша, которое крутое фото", "Очень красиво", "Вау! Не женщина, а огонь", "Какое фото красивое", "Какая красота", "Невероятная", "Так красиво", "Вау, как красиво", "Зато поймал тебя твой муж", "А мне всегда интересно кто вас фотографирует? Такой хороший результат", "Очень красивое фото", "Это просто вау".

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