Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно ушла из группы "Время и Стекло", а после начала войны еще и развелась с мужем Владимиром Дантесом, с которым была более 10 лет вместе. А недавно стало известно, что Надя встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным, другом семьи, который также развелся с женой Дашей. Не забывает Дорофеева и о ТикТоке, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Надя поделилась кадрами, где танцевала с подружкой.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Скоро 1 млн на Ютубе", "О, наконец-то танцевальный тик-ток", "Вот и встретились две идеальные девушки", "Какие же они красивые", "Наконец-то встретились", "Как там? Натанцевались?", "Почему Настя такая соблазнительная", "Надя подарила мне детство", "Света и Надя встретились", "Осталось только поцеловаться с девушкой, как Полякова с дочкой".
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