Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда не так давно ушла из группы "Время и Стекло", а после начала войны развелась и с мужем Владимиром Дантесом. Как оказалось, Надя ушла к другу семьи - Мише Кацурину, известному ресторатору, который тоже развелся со своей женой Дашей. При этом сама Даша очень часто начала появляться в компании Дантеса. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот раз Надя поделилась кадрами, где сидела в гримерке.
"К чему готовлюсь?", - спросила Надя и дала два варианта ответа.
"Клип", - могли нажать фаны, а также вариант "Встреча с Патроном".
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"Заигрывает",, - написала на следующей сторис Надя, показывая переписку с Патроном.
"Правильно, ко мне нужно начинать готовиться со Вторника. Я сегодня тоже помоюсь", - написал Патрон Наде в Директе.
Напомним, Дорофеева впервые публично заговорила о новом романе с мужем бывшей подруги
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