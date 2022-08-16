Свой роман Надя Дорофеева с Михаилом Кацуриным подтвердили в начале июня. Дантес и Кацурин тоже неоднократно намекали в сети, что они вместе.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве в марте. Впоследствии фанаты и разные СМИ подозревали, что Дорофеева закрутила роман с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным - мужем ее подруги. 21 июня певица подтвердила роман с Кацуриным и показала общее романтическое фото с ним.

В телемарафоне "Єдині новини" Надя Дорофеева рассказала о своем новом романе.

После расставания с мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом, певица впервые публично подтвердила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. До этого она делилась только их общими фото в своих социальных сетях.

"Вы меня засмущали. Я ведь никогда еще об этом не общалась. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу вам сказать… Скажу так. Встретив многих девушек, выехавших за границу, ребята которых остались в Украине, защищают Украину и помогают кто чем может, все так сильно унывают. Поэтому я знаю, что это такое и мне очень особенно вернуться еще из-за этого. Не только для того, чтобы выступать", – поделилась Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева также поделилась, как приняла решение возвращаться домой. Она отметила, что понимала, что должна оставаться в Европе, поскольку там она выступала на благотворительных концертах, где собирали средства на помощь Украине. Однако она сильно хотела в Украину.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.