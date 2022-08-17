Злата Огневич - успешная украинская певица, а также главная героиня второго сезона "Холостячка", которая решила рассказать о встрече с нашими защитниками.

Как сообщает Politeka.net, главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич решила рассказать о работе с волонтерами. И подчеркнула, что за время езды к защитникам, она убедилась в важности таких встреч.

«Знайте, что наши воины очень крутые! Во всех аспектах 😎🔥 Вместе с волонтерами мы делаем все, чтобы их отвлечь и разрадовать.

Всегда человечность. Поддержка. Уважение. Ответственность. Наверное, война воспитывает эти качества, или еще больше проявляет их. Я часто это замечаю среди бойцов. Вижу и женщин, тоже на позициях, они оставили свою семью, чтобы защитить семьи других людей 🙌🏼 Столько дорог сошлось в один бурный путь…» - высказалась Злата.

Она поблагодарила тех, кто в тылу, кто верит в ВСУ, работает на экономику, создает мемы, мечтает об уничтожении мостов, радуется новостям с фронта, снимает программы, пишет новые песни, покупает дроны, помогает переселенцам, лечит раненых, готовит еду и радуется каждому новому дню ❤️‍🩹

Ранее артистка призналась, что давненько не носила платьев и когда его надела, то почувствовала себе женственной и красивой. Это вдохновило ее озвучить важный совет для девушек.

Напомним, что Злата Огневич рассказала о смелом поступке отца, который сейчас помогает Украине.

Как сообщала Politeka, Огневич после заграничных гастролей пригласила на концерты в Украине, фото.

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