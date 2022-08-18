В последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя и ее скандальное общение с Брэдом Питтом часто становится причиной бурных споров. По информации Page Six, сейчас в прессу попали новые данные по делу Джоли-Питт.
Стало известно, что Питт был якобы пьян и отвел Джоли в туалет. Там он "схватил ее за голову и тряс", а также тряс за плечи. Ссора прошла из-за одного из их детей. Джоли также заявила, что Питт ударил кулаком в потолок самолета и заявил, что она портит семью.
Когда дети спросили: "Ты в порядке, мамочка?", Питт, по словам Джоли, ответил: "Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она сумасшедшая". После ответа одного из детей Джоли удержала мужа на месте, когда он пытался подбежать к нему. В результате артистка получила травмы спины и локтя.
Она представила фотографии своих предполагаемых травм в ФБР для отчета, а также дневники детей. В другой момент во время полета, согласно первоначальному отчету ФБР, Джоли сказала, что Питт облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.
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Ранее Джоли отправилась с дочерью Захарой осматривать место ее учебы. Кадрами поделился вице-президент колледжа Дэррил Холломан в Инстаграм.
«Я сейчас заплачу. Я еще не плакала, потому что старалась держаться», — говорит Джоли в видео.
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