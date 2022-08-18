Победитель шоу "Холостячка» Александр Эллерт во время войны уехал в США, после травли в сети шоумен решил ответить на вопросы украинцев.

В настоящее время шоумен Александр Эллерт находится в Калифорнии. После сообщения о выезде за границу победителя шоу "Холостячка" затравили в интернете. Пользователи сети возмутились, как Эллерт смог выехать из Украины во время войны.

«Не хорошо! Ой, не хорошо, до тошноты! Доченьке теперь точно будет кем "гордиться"!», «Сцикун, отписка», «Сидел бы и молчал… бесстыдник», - писали ему украинцы.

Теперь Александр решил пообщаться с читателями своей страницы и ответить на всех их вопросы. Ответы он опубликовал Instastoris.

Эллерт сообщил, что выехал через границу со штампом в паспорте.

Причиной почему он поехал в Калифорнию шоумен назвал гастроли.

Также победитель «Холостячки» признался, что с 2020 года не работает сценаристом в студии «Квартал 95» и пообещал рассказать об этом подробнее в следующий раз.

А еще Эллерт ответил на вопрос о канале «Но это не точно».

«Я не занимаюсь им, ничего не делаю и не хочу. Но там всё круто, им занимается Рыбак», - признался Александр.

Напомним, Эллерту удалось сбежать из Украины, победитель "Холостячки" похвастался, как кайфует в США

А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" уединился с Рыбаком в телефонной будке, фото

Также Politeka писала, что участники "Холостячки" Эллерт и Рыбак пообщались с украинцем, живущем в россии