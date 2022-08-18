Украинский чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик опубликовал фото, на котором в деталях можно рассмотреть его нашумевший наряд.

Напомним, на пресс-конференции перед реваншем с Энтони Джошуа Александр Усик предстал в вышиванке, черных сапогах и верхней одежде, которая похожа на кунтуш - его, напомним, имели право носить только заслуженные чины. Нижние военные чины от казаков и до военного товарища, имели право носить кунтуш только после окончания военной службы. Высшие чиновники имели право носить кунтуши вне службы.

Сразу после конеренции Усик остался на подиуме и с чувством исполнил легендарную песню сечевых стрельцов «Ой у лузі червона калина…», которая после 24 февраля этого года стала неофициальным гимном битвы украинского народа с российскими захватчиками.

Кадры поющего Усика в козацком наряде тут же разлетелись по сети, вызвав восторг не только у любителей бокса.

«Наряд настоящего свободного украинца! Теперь, Александр, победы в бою, а затем и на родине!», «Ух, козацкому роду нет перевода!», «Саня, красавец! Победы тебе», «Козак!», «Атаман!», - комментируют наряд Усика на его странице в Instagram.

Напомним, реванш Усик-Джошуа должен состояться 20 августа в Саудовской Аравии.

Также напомним, что весной дом Усика и его семьи в Ворзеле Киевской области захватили кадыровцы. Супруга боксера опубликовала фото, на котором показала последствия пребывания «русского мира» в их стенах.

Также сообщалось, что Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.