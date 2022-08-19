После нападения рф на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка в течение первых трех месяцев войны выступала в разных странах с концертами в поддержку Украины. Дети Джамалы в это время проживают с ее сестрой в Турции, а муж остался в Украине.

В интервью "Вікнам" она рассказала, как дети воспринимают свой переезд и разлуку с родителями.

Певица воспитывает со своим мужем двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020). Артистка призналась, что иногда ее старший сын Эмир-Рахман говорит такие вещи об Украине и войне, что она сама удивляется, как маленький ребенок может все это осознавать и понимать.

"Старший сын иногда мне такое говорит, что я не понимаю, где он такое услышал и как он понимает. Может и о россии что-нибудь сказать, и о войне. Словно взрослый человек", - рассказала Джамала.

Кроме того, в разговоре с мамой мальчик часто задает ей один и тот же вопрос.

"Он засыпает, и говорит: "Мама, ты знаешь, так хочется, чтобы мои игрушки уцелели, чтобы дом не разрушили". Он помнит свой садик, своих друзей в четыре года. Я понимаю, что он многое понимает уже в этом возрасте", - добавила певица Джамала.

Напомним, Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".