Популярная украинская супермодель Алла Костромичева, которая покорила мировые подиумы и глянцы, а еще была экспертом телепроекта "Топ-модель по-украински", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала очаровательный кадр, на котором сверкнула идеальными ногами.

На новой фотографии Алла запечатлена в интересной локации, она элегантно присела на ступеньки и изящно позирует фотографу. Перед камерой модель появилась в интересном пестром боди, которое практически сливается с кожей, и подчеркивает длинные стройные ноги. Волосы Аллы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Костромичева написала: "Красота современных технологий. Бикини из ткани с эффектом загара SPF 35". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото супермодели, засыпая ее комплиментами: "Вот красавица", "Богиня, очень красивая", "Шикарная", "Прекрасный образ", "Ты красотка", "Потрясающе выглядишь", "Красотка".

Напомним, "Молодец, что всех собрала": Лида Ли из "Танців з зірками" показала кусочек нового клипа с украинскими артистами.

Как сообщала Politeka, "Раньше я впадал в ступор": Клопотенко из "Мастер Шеф" порадовал украинок новым проектом, видео.

Также Politeka писала, что "Какая радость": ведущий Решетник растрогал новостями о своей семье, фото.