Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина активно ведет социальные сети, говорит о себе и впечатляет рассказами о том, что происходит в ее жизни. Сейчас артистка вылетела заграницу с ребенком и решила поднять тему его воспитания.

«Это конечно задача не из легких вырастить мужчину с самой большой буквы в мире! Тогда, я считаю, все, что ты делаешь в своей жизни и его тоже должно быть из прописных букв! Вы спрашиваете меня о способах воспитания? Но я и сама себя спрашиваю каждый день 🤣» - подчеркивает Ксения.

Она рассказала, что абсолютно уверена, что мужчина с рождения должен получить качественную порцию маминой любви, нежности и заботы. В этот период, период войны, они с сыном невероятно сблизились и он смог по-новому, глубоко почувствовать ее любовь.

«Он растет каждый день и я все чаще чувствую в нем мужчину, его мудрость и силу. Иногда он очень быстро справляется с моими эмоциями, а я честно делюсь с ним своими признаниями и переживаниями… Уверена, что Мама это нечто особенное для мальчиков, как и папы для девочек. Я так хочу подарить сыну такое количество любви и доверия, чтобы он смог дарить ее людям и своей женщине, не требуя ничего вместо этого» - говорит Ксения.

У Ксении поинтересовались, смогла ли бы она взять ребенка из приюта: «Да, даже говорила об этом с Платоном. И он сказал, что готов стать старшим братом. Однако насколько мне известно, семья должна быть полной. Поэтому для начала нам надо найти хорошего отца» - рассказала Мишина.

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