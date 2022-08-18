Известный музыкант Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы" показал один из кадров, сделанных в Берлине, куда отправился на концерты.

Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" и молодой отец Святослав Вакарчук начал поддержкивать активно ВСУ с первых дней вторжения оккупантов на наши земли. Артист не только ездит на фронт к украинским защитникам, но и отдает средства с концертов на благотворительность.

Для специальных выступлений мужчина с коллегами вылетел в Берлин. Как известно, для этого артисты получают специальные разрешения и ездят с целыми гастролями заграницей. Причем Вакарчук, в отличие от многих украинских артистов мужского пола, вернется домой и не сбегает из страны, скрываясь от фанатов.

Сам Святослав недавно порадовал новым кадром уже из Берлина, где планирует выступить.

«Спасибо за ваше истинное искреннее сердце! ❤️🙏; Святослав – Вы гордость Украины. Ваше творчество вдохновляет быть гордыми, что мы УКРАИНЦЫ!; Украина Вами гордится, какой талант, голос невероятный; Спасибо! ❤️; До встречи сегодня! With love from 🇱🇹; Устал?... Береги себя!❤️; Как символично!)) 😂; В глазах спрятана вся глубина души!», - пишут в сети.

Также артист опубликовал кадры с концерта в польском Вроцлаве, и обескуражил поклонников своим видом.

Подтянутое тело 47-летнего Святослава не осталось без внимая, поклонники тут же принялись комментировать новые снимки музыканта.

Напомним, "Судьба подарила": Онуфрийчук из "Танців з зірками" поделилась романтичными кадрами с мужем-миллионером.

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