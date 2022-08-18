Популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно во второй раз стал отцом – у него родилась дочка Соломия, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал серию фотографий со своего выступления в Берлине, которое проходило в рамках тура в поддержку Украины.

На кадрах можно увидеть, что Святослав в очередной раз зажег со зрителями на своем концерте, наполненном драйвом и особой атмосферой. На сцене артист появился в нескольких разных образах, в частности, на одном из фото его можно увидеть с голым торсом. К слову, ранее украинцы уже восхитились мускулистым телом и идеальным прессом 47-летнего Вакарчука.

В подписи к публикации Святослав обратился к поклонникам: "Спасибо, Берлин! Увидимся в ноябре!". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото музыканта: "Спасибо вам", "До встречи на Olympiastadion Berlin", "Самые лучшие", "Обязательно!", "Спасибо. До встречи", "Самые лучшие", "Это было невероятно. Спасибо", "Спасибо за концерт, и бурные аплодисменты вашему менеджеру социальных сетей, она делает блестящую работу, была так увлечена прошлой ночью".

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